Harry Potter e l’Ordine della Fenice è il quinto capitolo sia della saga letteraria che di quella cinematografica con protagonista il celebre maghetto nato dalla fantasia di J. K. Rowling. La pellicola è uscita nelle sale nel 2007 ed è stata diretta da David Yates: il regista britannico ha poi diretto anche tutti i successivi film della serie. Ma vediamo ora insieme quali sono tutti i luoghi nei quali si sono svolte le varie riprese di Harry Potter e l’Ordine della Fenice.

Tra i luoghi più caratteristici di Harry Potter e l’Ordine della Fenice c’è sicuramente Grimmauld Place, il luogo di Londra dove vive Sirius Black e in cui si trova anche il quartier generale dell’Ordine della Fenice: le scene qui ambientate sono state in realtà girate a Claremont Square. Sempre a Londra è facile riconoscere anche Piccadilly Circus.

Le riprese ambientate nella scuola di magia di Hogwarts sono state realizzate tra l’Alnwick Castle (che si trova nel nord dell’Inghilterra), la Cattedrale di Glucester e la Cattedrale di Durham. A Glen Coe si trova invece il ponte dell’entrata a Hogwarts, ma qui sono state girate anche le scene ambientate nella casetta di Hagrid.

I protagonisti principali di Harry Potter e l’Ordine della Fenice sono sempre interpretati da Daniel Radcliffe (Harry Potter), Rupert Grint (Ron Weasley) e Emma Watson (Hermione Granger).

Nel cast di questo quinto film della serie troviamo però anche Helena Bonham Carter nei panni di Bellatrix Lestrange, Ralph Fiennes in quelli di Lord Voldemort, Michael Gambon in quelli di Albus Silente. E poi ancora Imelda Staunton, Jason Isaacs, Gary Oldman e Alan Rickman.

