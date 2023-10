Ecco tutto quello che c’è da sapere su Lo Zecchino d’Oro 2023: la canzoni in gara, le date e molto altro ancora.

In TV ogni anno vengono trasmessi diversi eventi musicali, alcuni dei quali sono ormai diventati programmi storici a cui il pubblico non può fare a meno. Il Festival di Sanremo è l’esempio più lampante ma ce n’è anche un altro, una sorte di Sanremo baby: parliamo ovviamente de Lo Zecchino d’Oro, che anche quest’anno torna con la sua edizione numero 66. Dai giovanissimi artisti alle canzoni, passando per le date di quando andrà in onda, vediamo ora tutto quello che c’è da sapere su Lo Zecchino d’Oro 2023.

Lo Zecchino d’Oro 2023 quando inizia?

Lo Zecchino d’Oro 2023 va in onda in tre puntate, venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 dicembre 2023. “Per aiutarmi a ricordare le date, la Rai ha scelto il pomeriggio dell’1, 2 e 3 dicembre” ha commentato e scherzato Carlo Conti, che dello Zecchino d’Oro 2023 è il direttore artistico oltre che il presentatore della puntata finale.

Carlo Conti

Lo Zecchino d’Oro 2023: le canzoni

Sono 14 le canzoni in gara allo Zecchino d’Oro 2023, ecco tutti i brani:

“Ci pensa mamma” di Greta, 9 anni di Genova

“Ballano” di Matilda, 9 anni di Fiumefreddo di Sicilia (Catania)

“Non ci cascheremo mai” di Salvatore, 9 anni di Napoli

“I numeri” di Delia, 10 anni di Bova Marina (Reggio Calabria)

“La casa stregata” di Gaia, 5 anni di Capodrise (Caserta), e Claudia, 9 anni di Bari

“Le dita nel naso” di Viola Marie, 8 anni di Zoagli (Genova)

“La frutta e la verdura” di Ginevra, 6 anni di Roma

“Ci ci ci co co” di Martina, 8 anni di Roma

“Puz puz puzzola” di Céline, 5 anni di Excenex (Aosta)

“Mister spazzolino” di Valentina Maria, 9 anni di Santo Stefano Magra (La Spezia)

“Zitto e mosca!” di Edoardo, 10 anni di Chiaravalle (Ancona)

“Ci vorrebbe un ventaglio” di Aurora, 9 anni di Civitanova Marche (Macerata)

“Ciao Europa” di Eliza, 8 anni di Scutari (Albania), Dariya, 10 anni di Varna (Bulgaria), Alexandros, 6 anni di Galatsi (Grecia)

“Rosso” di Michael, 9 anni di Orta di Atella (Napoli)