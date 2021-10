Ultima news sullo scandalo Wanda Nara e Mauro Icardi. L’attaccante sarebbe stato inseguito da un investigatore privato ingaggiato dalla moglie.

Wanda Nara avrebbe assunto un investigatore privato per scoprire i movimenti del marito. Questa l’ultima scottante news sulla coppia Nara-Icardi. Sarebbe stata proprio Wanda Nara a chiedere di hackerare il cellulare di Mauro Icardi per scoprire i messaggi del tradimento.

Si infittisce lo scandalo della coppia al momento più discussa del web. Quello che era parso come la scoperta di un tradimento casuale, assume invece contorni più inquietanti. A quanto pare il sospetto di Wanda Nara non era così recente, ma si protraeva da parecchio tempo costringendola alle maniere forti.

Di poco fa inoltre è la notizia che Mauro Icardi abbia abbandonato l’allenamento del Paris Saint Germain per recarsi a Milano e discutere con la moglie degli sviluppi futuri che la coppia dovrà affrontare. Il divorzio, ora, pare imminente.

Nel frattempo Eugenia Suarez, la terza componente del triangolo, ha pubblicato su Instagram delle foto del suo viaggio a Madrid dove si mostra tranquilla e serena. Spensierata, almeno lei, come se non fosse la responsabile di un matrimonio in rovina.

La foto Instagram di Wanda Nara

Mentre si discute dell’imminente divorzio, Wanda Nara si consola pubblicato uno scatto sexy sul suo profilo Instagram.

Appena un’ora fa la donna ha pubblicato una fotografia in cui appare in splendida forma, fasciata in un lungo abito luccicante. Wanda Nara si prepara a tornare sulla piazza o vuole solo far ingelosire il marito?

Quel che è certo è che non intende piangere sul latte versato, e la sua reazione è prevedibile. Un po’ come il celebre revenge dress di Lady Diana, ecco un’altra donna tradita che reagisce dicendo: “Guardatemi, guardate cosa si è perso!”

E Wanda Nara sembra avere tutti i followers dalla sua parte. Chi è davvero questa donna? Ancora non si capisce se sia la vittima di una vicenda incresciosa, oppure una strega che ha architettato un complotto per cogliere il marito in flagrante.