Wanda Nara torna a far parlare di sé, e pare confermare la rottura con Mauro Icardi attraverso una foto pubblicata nelle storie del suo profilo Instagram.

La rottura tra Wanda Nara e Mauro Icardi è senza ombra di dubbio una delle chiacchiere più discusse degli ultimi giorni: in molti erano convinti che la storia d’amore tra il calciatore del Paris Saint-Germain e la procuratrice argentina potesse durare per l’eternità. Poi ecco arrivare il messaggio dai social media di lei, che cancella tutti gli scatti in compagnia del calciatore, smette di seguirlo e scrive “Un’altra famiglia rovinata da una t****”. Passa qualche ora, tuttavia, e la situazione sembra che si sia già calmata. Alcune indiscrezioni fanno sapere che Icardi ha ottenuto il permesso dalla squadra di spostarsi a Milano per chiarire la questione, e a supporto di questa idea ecco infatti che il calciatore pubblica una storia sul proprio profilo Instagram dove è beato tra le braccia dell’amata. La geolocalizzazione non mente, e indica appunto che i due si trovano nel capoluogo lombardo.

Ma stamattina c’è un nuovo colpo di scena, un vero e proprio fulmine a ciel (quasi) sereno. Wanda Nara, infatti, ha appena pubblicato sul suo profilo di Instagram una storia dove mostra la mano senza fede, e commenta “Mi piace di più la mia mano senza anello“. Un chiaro segnale che evidentemente la rottura tra i due è ben più grave di quanto si pensasse.