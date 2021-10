Francesco Oppini ha recentemente pubblicato un post sul proprio profilo Instagram per ricordare la fidanzata Luana, scomparsa 15 anni fa in un incidente stradale.

Sono passati ben quindici anni dalla morte di Luana in un tragico incidente stradale, ma Francesco Oppini non l’ha assolutamente dimenticata e ancora conserva un ricordo carico di affetto e amore per la sua fidanzata. Evidentemente la loro storia è stata così intensa e significativa che, con ogni probabilità, accompagnerà il telecronista sportivo per tutta la sua vita. Così, proprio nel giorno in cui ricorre il suo compleanno, Oppini ha voluto omaggiare nuovamente la sua memoria con una dedica davvero toccante pubblicata sul suo profilo di Instagram.

La foto scelta da Francesco Oppini per ricordare la fidanzata Luana è in bianco e nero, e la ritrae sorridente e spensierata. Possiamo solamente immaginare quanto sia stato difficile per l’ex concorrente del Grande Fratello Vip rivedere il sorriso che l’aveva fatto innamorare, e soprattutto trovare la forza per scrivere quelle parole che sicuramente hanno risvegliato ricordi tanto dolci quanto dolorosi. “Ci sono quelle date che non vorresti rivivere mai, oggi purtroppo, è una di quelle” scrive Oppini nella didascalia del post. “Quindici anni senza te piccola Lu’. Sei e sarai sempre luce, sole e sorriso e non esistono addii tra noi, perché ovunque tu sia, sarai sempre nel mio cuore.“