Monica Leoffredi rivela attraverso un post pubblicato sul suo profilo di Instagram il motivo per cui, finalmente, può tornare a sorridere ed essere spensierata.

Monica Leoffredi può finalmente tornare a sorridere alla vita: è quanto la conduttrice televisiva e giornalista ha recentemente raccontato ai suoi fan che la seguono sui suoi profili social. La Leoffredi, infatti, ha svelato il motivo dietro alla sua ritrovata felicità attraverso un doppio post pubblicato sul suo profilo di Instagram, composto da una sua foto, dove appunto appare felice e sorridente, e poi da un breve video che ne svela il motivo.

Il video mostra il ritorno a casa della madre della conduttrice dopo un lungo periodo di convalescenza in ospedale. Nonna Leoffredi è accolta con palloncini colorati, pernacchie e dalla gioia dei suoi nipoti, che finalmente possono riabbracciarla “Ho ritrovato il mio sorriso, scorrete le immagini e capirete perché” ha scritto Monica Leoffredi nella didascalia del post in questione. “Grazie a tutti per i messaggi d’affetto che mi avete mandato per la mia mamma. È tornata a casa! Il mio pensiero va a tutti i malati che devono affrontare interventi, degenze, terapie senza avere il sostegno dei parenti per le visite. Grazie a tutti i medici ed infermieri che , con dedizione, cercano di colmare questi vuoti.”