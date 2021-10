Ieri sera Chiara Biasi è uscita a cena con alcuni amici a Milano, ma al suo ritorno in casa la aspettava una bruttissima sorpresa: alcuni ladri le hanno svaligiato l’appartamento.

Chiara Biasi è uscita da casa sua, a Milano, verso le ore 22 di domenica 17 ottobre per una cena con alcuni suoi amici. Una serata piacevole, che si è protratta fino alle ore 3, quando la fashion blogger di origini friulane ha deciso di rientrare nel suo appartamento in corso Venezia. Qui, i bei momenti passati in serata hanno lasciato spazio a una sorpresa davvero amara: casa sua era messa completamente a soqquadro. La 31 enne ha pensato di contattare immediatamente un suo conoscente per avvisarlo dell’accaduto, e subito dopo ha chiamato la polizia.

Secondo le ricostruzioni degli agenti i ladri non sarebbero entrati dalla porta principale, che è appunto rimasta integra, ma con ogni probabilità hanno invece forzato una finestra del salotto che si affaccia su di una strada interna. I malintenzionati sono riusciti a portare via un bottino di grande valore formato da borsette, trolley e abiti di varie griffe di lusso, gioielli, cinque orologi di marca Rolex e Patek Philippe. Purtroppo per Chiara Biasi il suo appartamento è completamente sprovvisto di sistemi di sicurezza come telecamere di sorveglianza, quindi le sarà molto difficile identificare i ladri.