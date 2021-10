In una recente intervista la conduttrice, tornata in tv alla guida di Citofonare Rai 2, ha parlato di una nuova fase della sua vita.

“I bambini sono adorabili, ma non mi sento pronta a farmi chiamare nonna,” ha dichiarato Simona Ventura in una recente intervista rilasciata a Vero Settimanale.

Con la sua ormai proverbiale schiettezza Simona Ventura avrebbe affermato di non essere ancora pronta a fare la nonna. Ma fa gli auguri alla collega Paola Perego per la lieta notizia, la Perego infatti a breve diventerà nonna per la seconda volta.

“Per il momento mi spupazzo i nipotini delle amiche”, scherza la Ventura “così mi preparo per quando toccherà a me”.

La coppia Ventura-Perego

La Ventura avrebbe affermato senza mezzi termini di non provare alcuna invidia per Paola Perego. La conduttrice afferma di avere molta stima per la collega e co-conduttrice di Citofonare Rai 2: “Su La Talpa non credo ci sia un’altra persona che possa guidare quella trasmissione meglio di lei.”

Simona Ventura non è affatto pronta a fare la nonna, al momento il suo obiettivo è leggerezza e spensieratezza, altro che nipotini! “In questo periodo credo che tutti abbiamo bisogno di un po’ di sano divertimento“, ha affermato la conduttrice. E lei è pronta a regalarlo ai telespettatori nel nuovo format targato Rai.