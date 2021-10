Sembra essere arrivata al capolinea la storia d’amore tra il manager musicale e la cantante. Andrea Di Carlo afferma: “Questa rottura è definitiva”.

Dopo vari tira e molla Arisa e il manager Andrea Di Carlo sembrano essersi lasciati definitivamente. L’amore tra i due è definitivamente tramontato.

Dopo alcune dichiarazioni precedenti rilasciate dalla cantante: “Non posso buttarmi via per lui”, arrivano le parole di Andrea Di Carlo che afferma senza mezzi termini: “Arisa è un genio, ma non è fatta per stare in coppia”.

Il manager avrebbe ufficializzato la rottura in un’intervista al settimanale Oggi, in cui ha parlato dell’ex fidanzata come di una grande artista, ma ha ribadito: “Non è fatta per me”.

La rottura tra i due si ripercuote violentemente anche sul loro percorso professionale. Da poco infatti Arisa è entrata nel cast di Ballando con le stelle, e Di Carlo è manager di ben due concorrenti Morgan e Federico Fashion Style. “Arisa ha detto agli autori che non vuole incontrarmi, nemmeno dietro le quinte,” si è lamentato lui. “Così abbiamo dovuto modificare i turni delle prove”.

Nessuna pietà per la ex fidanzata

Arisa e Andrea Di Carlo si erano già lasciati a marzo di quest’anno, salvo un imprevisto ritorno di fiamma nell’estate. Nel corso dell’intervista lui non risparmia nulla alla ex compagna: “Credo più che altro che volesse far vedere di avere un uomo,” è la stoccata più spietata tra le dichiarazioni del manager.

Il manager intanto si è consolato presto, dopo la recente rottura con la cantante. Ha già postato sul suo profilo Instagram delle foto con una bella psicoterapeuta di nome Elisa che è stata sua amica di infanzia. “Almeno lei è una persona normale”, commenta acidissimo.

Infine Di Carlo ribadisce che il contratto a Ballando con le stelle Arisa l’ha ottenuto grazie a lui. “Ora spero non mi renda la vita impossibile”, conclude Andrea Di Carlo. Ma qualcosa ci dice che Arisa, dal canto suo, potrebbe affermare lo stesso.