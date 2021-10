Il conduttore ha pubblicato una storia Instagram in cui appare in compagnia di una donna. Sarà la sua nuova fiamma?

Alberto Matano, conduttore de La vita in diretta su Rai 1, è finito inaspettatamente al centro del gossip. Il giornalista e conduttore avrebbe pubblicato una Instagram Stories sul suo profilo social in cui appare in compagnia di una donna misteriosa.

Matano è sempre stato molto riservato riguardo la sua vita privata, motivo per cui questo scatto inaspettato ha sorpreso followers e pubblico scatenando la caccia al gossip. Nella storia Instagram appare una donna che sorride mentre solleva il contenitore del pepe. Una cena a due al ristorante, molto romantica. Matano ha anche taggato la donna: si tratta di Paola Diana, una famosa imprenditrice.

Poco tempo fa Alberto Matano aveva dichiarato: “Non sono single”. Giravano rumors che dicevano che il conduttore de La vita in diretta fosse gay. A quanto pare è arrivata la smentita. Ora sono in molti a pensare, a seguito di questa foto-rivelazione, che la nuova fiamma del conduttore sia proprio la donna della cena al ristorante, Paola Diana.

Che Matano l’abbia fatto di proposito, per presentare al suo pubblico la compagna?