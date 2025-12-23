Carlo Conti ‘ruba’ da Ballando con le Stelle: tre nomi bomba infiammano Sanremo 2026

Sanremo 2026, il toto co-conduttrici si riaccende: dopo Ballando con le Stelle emergono nuovi nomi accanto a Carlo Conti.

Manca ancora qualche mese al Festival di Sanremo 2026, ma il lavoro dietro le quinte è già entrato nel vivo. Dopo l’annuncio dei 30 Big in gara e dei titoli delle canzoni, l’attenzione si è spostata inevitabilmente su un altro tassello fondamentale della kermesse: chi affiancherà Carlo Conti sul palco dell’Ariston dal 24 al 28 febbraio 2026. Nelle ultime ore, un’indiscrezione ha iniziato a circolare con sempre maggiore insistenza, intrecciando due mondi televisivi amatissimi dal pubblico Rai.

Voci, suggestioni e nomi che fanno rumore

Il toto-co-conduttrici di Sanremo è partito da tempo e, come da tradizione, ha coinvolto volti molto diversi tra loro. Nei mesi scorsi si era parlato, ad esempio, di Samira Lui, ipotesi poi rapidamente sfumata. In seguito sono circolati anche nomi di grande richiamo musicale come Laura Pausini, possibile presenza per una serata evento, nonostante le smentite, e ancora Annalisa, Clara e Gaia, tutte artiste molto ascoltate in radio.

Al momento, però, nessun profilo è stato confermato ufficialmente. Il silenzio del direttore artistico ha alimentato ulteriormente le ipotesi, lasciando spazio a nuove suggestioni che sembrano prendere forma proprio dopo uno degli eventi televisivi più seguiti della stagione.

Carlo Conti al Teatro Ariston per il 75° Festival di Sanremo 2025, 12 febbraio, Sanremo, Italia – www.donnaglamour.it

Sanremo 2026: tre co-conduttrici “a passi di danza”, l’indiscrezione

Secondo quanto riportato da Adnkronos, Ballando con le stelle “invade” Sanremo 2026. L’agenzia di stampa fa infatti i nomi delle tre donne salite sul podio dell’ultima edizione del programma di Milly Carlucci: Andrea Delogu, vincitrice, Francesca Fialdini, seconda classificata, e Barbara d’Urso, arrivata terza.

Sarebbero loro i tre profili in grado di convincere Carlo Conti, entrati nel toto-cast del Festival “a passi di danza”. Dietro il riserbo del conduttore, spiega l’agenzia, ci sarebbero “idee ben precise” che, per ora, preferirebbe mantenere segrete.

Il rumor, al momento, resta una suggestione senza conferme ufficiali. La decisione finale, secondo le indiscrezioni, arriverà dopo la pausa delle festività natalizie, quando il direttore artistico si prenderà “il giusto tempo” per scegliere chi lo accompagnerà nel suo nuovo Sanremo.