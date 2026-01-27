La stampa ha ascoltato le canzone dei big in gara al Festival di Sanremo. Le quote dei big sono cambiate: chi potrebbe trionfare.

Si sta avvicinando la kermesse canora più attesa dell’anno e la curiosità si sta facendo sempre più insistente. Laura Pausini accompagnerà Carlo Conti per tutta la durata dell’evento, regalando ai telespettatori esibizioni emozionanti. In tanti si chiedono chi potrebbe essere il vincitore del Festival di Sanremo 2026. Mentre il pubblico si interroga su quale possa essere la canzone più bella, la stampa ha già avuto modo di ascoltare i brani presentati dai cantanti in gara. Dopo l’ascolto sono arrivate le pagelle dei giornalisti, che hanno già decretato il loro podio.

Sanremo 2026: i meno favoriti secondo i bookmakers

Con la diffusione delle opinioni della stampa sono cambiate le quote dei big sui siti di scommesse. Secondo i bookmakers c’è già un nuovo podio. Gli scommettitori puntano poco su Patty Bravo, Samurai Jay, Maria Antonietta e Colombre, LDA e Aka7even, Elettra Lamborghini, quotati a 101.00.

Con più chance di vittoria troviamo Serena Brancale, quotata a 21.00, seguita da Levante, quotata a 17.00 e poi da Luchè ed Ermal Meta, quotati a 16.00.

Levante

Chi sono i possibili vincitori secondo gli scommettitori

Gli scommettitori hanno già in mente il loro podio. Al terzo posto posizionano, a pari merito, Sayf e Arisa, entrambi quotati 8.00. Al secondo posto, invece, troviamo Fedez e Masini, con una quota pari a 5.50.

Chi sarà dunque il vincitore di Sanremo 2026? I bookmakers puntano tutto su Tommaso Paradiso, che riceve una quota pari a 3.50.

Da sottolineare che si tratta, almeno per il momento, di ipotesi, dettati dalle prime opinioni diffuse dopo l’ascolto delle canzoni. La kermesse non è ancora cominciata e la situazione potrebbe ribaltarsi. Nel corso delle serate del Festival anche il pubblico a casa avrà modo di ascoltare i brani in gara, valutandone le parole, la musicalità e la profondità. I colpi di scena non sono esclusi.