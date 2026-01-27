Morbo K – Chi salva una vita salva il mondo intero: trama, cast, location e anticipazioni

La miniserie evento Morbo K – Chi salva una vita salva il mondo intero arriva su Rai1: scopriamo trama, cast, location e anticipazioni.

In occasione della Giornata della Memoria, arriva su Rai1 la miniserie Morbo K – Chi salva una vita salva il mondo intero. Con protagonisti Vincenzo Ferrera e Giacomo Giorgio, racconta una storia di resistenza, uno degli episodi meno conosciuti della Seconda Guerra Mondiale. Scopriamo trama, cast, location e anticipazioni.

Morbo K – Chi salva una vita salva il mondo intero: trama e anticipazioni

Prodotta da Rai Fiction, Fabula Pictures e Rai Com e diretta da Francesco Patierno, Morbo K è la nuova miniserie evento che la Rai manda in onda per due prime serate, martedì 27 e mercoledì 28 gennaio 2026, in occasione della Giornata della Memoria. Composta da quattro episodi, racconta le vera storia del dottor Giovanni Borromeo dell’Ospedale Fatebenefratelli di Roma che, per salvare ebrei e partigiani dal rastrellamento, inventò una malattia. La trama si muove nella Roma occupata dai nazisti nel 1943.

Morbo K si apre con il colonnello delle SS Herbert Kappler che chiede 50 chili d’oro alla comunità ebraica romana per evitare la deportazione. Nel ghetto si scatena il panico e tutti cercano di racimolare quanto richiesto. Intanto, il Professor Matteo Prati, direttore dell’ospedale Fatebenefratelli sull’Isola Tiberina, si rende conto che i nazisti non manterranno la promessa.

Così, per salvare quante più vite possibile, il medico studia un piano e inventa una malattia estremamente contagiosa e mortale, il Morbo K. Con la speranza di spaventare i tedeschi, crea un reparto isolato dove nasconde ebrei e partigiani e dà loro istruzioni ben precise per la simulazione dei sintomi.

Ecco il trailer di Morbo K:

Morbo K: cast e location

Morbo K conta su un cast d’eccezione, con volti noti agli appassionati delle serie tv Rai, in primis Vincenzo Ferrera che interpreta il Professor Matteo Prati e Giacomo Giorgio che veste i panni del suo assistente Pietro Prestifilippo. Al loro fianco, troviamo: Dharma Mangia Woods (Silvia Calò), Christoph Hulsen (Colonnello Kappler), Marco Fiore (Flavio Furno) e Christoph Hulsen (Kappler). Segnaliamo anche la partecipazione straordinaria di Antonello Fassari e Luigi Diberti.

La serie è ambientata principalmente a Roma, con diverse scene ambientate nel luogo storico originale dell’Ospedale Fatebenefratelli sull’Isola Tiberina.