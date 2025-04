Dai motivi del gelo tra Belen e Ignazio Moser al “colpo di fulmine” di De Martino: i gossip della settimana

Diverse notizie dal mondo della tv, dello spettacolo e dei social in questi giorni: andiamo a scoprire i migliori gossip della settimana.

Sono stati dei giorni di grande movimento per quanto concerne lo spettacolo, la tv e i social. In particolare, tutti i settori sono stati sconvolti ad inizio settimana dalla morte di Papa Francesco che ha, per forza di cose, condizionato anche il piccolo schermo e i personaggi vip. Ad ogni modo non sono mancate notizie anche di carattere più sbarazzino come il presunto “colpo di fulmine” di Stefano De Martino o i retroscena sul gelo tra Belen Rodriguez e Ignazio Moser, marito di sua sorella Cecilia. Scopriamo quali sono stati i migliori gossip della settimana dal 21 al 25 aprile 2025.

I gossip della settimana: i motivi del gelo tra Belen e Ignazio Moser

A tenere banco anche in questa settimana sono stati i presunti malumori nella famiglia Rodriguez. In particolare sarebbe stato svelato il motivo del gelo tra Belen e Ignazio Moser, marito di sua sorella Cecilia. I due erano stati protagonisti di una querelle social con una serie di “segui” e “like” tolti e poi tornati. Ora sarebbero arrivati dettagli sulla vicenda.

Belen Rodriguez

Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Nuovo Tv, il motivo del gelo tra Belen e Ignazio sarebbe relativo ad una “paura” da parte dell’argentina di un ipotetico tradimento di Moser verso la sorella, Cecilia. Sarà davvero così?

Laura Pausini dimagrita: il segreto

Laura Pausini

Ha destato molta attenzione anche un post social di Laura Pausini. La cantante è partita in vacanza per Pasqua e si è mostrata in costume visibilmente dimagrita, pare di circa 20kg. In questo senso, la donna ha spiegato in che modo sia riuscita a perdere peso nell’ultimo anno.

Shade ricoverato: cosa è successo

Shade

Nei giorni scorsi anche Shade, noto giovane artista musicale, aveva fatto parlare per motivi di salute. Il ragazzo, infatti, era stato ricoverato in ospedale e, adesso, ha scelto di spiegare le ragioni che l’hanno portato nella struttura medica. A quanto pare, il cantante avrebbe riscontrato dei guai ai polmoni…

Antonella Clerici preoccupa i fan in tv

Antonella Clerici

Se si parla di salute non possiamo non citare quanto accaduto nel corso della recente diretta di ‘‘È sempre mezzogiorno’ ad Antonella Clerici. La conduttrice, infatti, si è mostrata al suo pubblico con un holter attaccato al braccio. La donna ha tenuto a fare alcune precisazioni spiegando nel dettaglio cosa le fosse capitato nelle ultime ore.

Il “colpo di fulmine” di Stefano De Martino

Stefano De Martino

Presenza ormai fissa nella nostra rubrica, Stefano De Martino è riuscito a far parlare di sé anche questa settimana. Ebbene sì, perché secondo Diva e Donna, per il conduttore di Affari Tuoi ci sarebbe stato un “colpo di fulmine”. Il nome del presentatore ed ex ballerino di Amici, infatti, è stato nuovamente accostato ad una famosa modella e attrice…