Dalla nuova crisi tra Morata e Campello alla rinascita di Rocio: i gossip della settimana

Tante novità dal mondo dello spettacolo, dei social e della televisione: ecco tutti i migliori gossip della settimana.

Non solo il chiacchierato caso della chat esplosiva tra Ilary Blasi e Francesco Totti riguardante la figlia Isabel. Negli ultimi giorni, il mondo dello spettacolo, dei social e della televisione è stato travolto da una valanga di notizie. Tra i gossip più discussi: la nuova crisi tra Alvaro Morata e Alice Campello e il presunto nuovo amore di Rocio Munoz Morales dopo la rottura con Raoul Bova. Scopriamo insieme i migliori gossip della settimana, dal 1 al 5 dicembre 2025.

Rocío Muñoz Morales ritrova il sorriso dopo Raoul Bova

Dopo la fine della lunga storia d’amore con Raoul Bova, Rocío Muñoz Morales sembra aver voltato definitivamente pagina. L’attrice spagnola è stata avvistata in compagnia di Vittorio Chini, come riportato dal settimanale Chi, con cui è apparsa particolarmente complice durante la presentazione del suo libro La vita adesso.

Tra i due ci sarebbe un’amicizia speciale che andrebbe avanti da tempo, ma che solo ora è diventata pubblica. Durante l’evento, l’uomo è stato visto abbracciare affettuosamente Rocío, sia sotto il palco che dietro le quinte, lasciando intendere un forte legame.

Polemica su Lucio Corsi dopo l’annuncio di Elettra Lamborghini a Sanremo 2026

Dopo la conferma ufficiale da parte di Carlo Conti sulla partecipazione di Elettra Lamborghini al Festival di Sanremo 2026, è riesplosa una vecchia polemica che coinvolge Lucio Corsi.

Un video del 2020, tornato virale sui social, mostra il cantautore criticare l’accostamento tra artisti come Paolo Conte e figure pop come la Lamborghini, definendoli “una cosa molto diversa, non ci dovrebbe essere unione tra le cose“.

Le frasi, riprese in rete, hanno suscitato reazioni contrastanti: molti utenti accusano il cantautore di snobismo e incoerenza, soprattutto considerando la sua recente partecipazione di successo proprio al Festival.

Maria De Filippi in lacrime a Belve per Maurizio Costanzo

Nel corso dell’ultima puntata di Belve, Maria De Filippi ha mostrato un lato inedito e fragile, lasciandosi andare a un’emozione intervista con Francesca Fagnani. La conduttrice, solitamente riservata sui sentimenti più profondi, ha parlato apertamente delle persone che ha perso nella sua vita: il padre, la madre e soprattutto il marito, Maurizio Costanzo.

Alla domanda su chi riporterebbe in vita se potesse, ha risposto con voce rotta, citando i suoi genitori e poi, con particolare sofferenza, il marito: “Qui faccio più fatica degli altri due sommati“.

Il momento più toccante arriva quando confessa il pensiero che da tempo la tormenta: il timore che l’amore della sua vita possa aver sofferto negli ultimi attimi della sua vita. “Io penso di aver fatto sempre in modo che lui non soffrisse. Parlo di dolore fisico. Però non so se all’ultimo momento ha sofferto. Gli chiederei questo”, ha detto tra le lacrime.

Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari è diventato papà

Riccardo Zanotti, voce e leader dei Pinguini Tattici Nucleari, ha condiviso una splendida notizia con i suoi fan questa settimana: è diventato papà per la prima volta. L’annuncio è arrivato tramite un post sul suo profilo Instagram, dove ha scritto una frase semplice ma carica di significato: “Per favore non piangere ❤️ 29/11/25“, accompagnata da una foto tenerissima.

Il messaggio richiama il celebre brano Pastello Bianco, mentre la data segna con ogni probabilità il giorno della nascita del neonato. Secondo quanto riportato, la madre del bambino sarebbe Eugenia Borgonovo, A&R di Sugar Music, legata a Zanotti da oltre due anni.

Morata-Campello, nuova crisi di coppia: gli indizi social e le parole di lui

Questa settimana si è conclusa con Alvaro Morata e Alice Campello, al centro di voci su una nuova crisi. Tutto è partito da una serie di indizi social che hanno fatto scattare l’allarme tra i fan. A rafforzare i sospetti è arrivata anche un’indiscrezione del giornalista spagnolo Javi Hojos, secondo cui la coppia starebbe attraversando un momento difficile.

A chiarire la situazione è stato lo stesso Morata, che ha rotto il silenzio in un’intervista rilasciata ad Alexia Rivas. Il calciatore ha smentito con fermezza qualsiasi tradimento: “Me lo giura sui figli“, ha dichiarato la giornalista.

Tuttavia, non ha confermato né negato una possibile separazione, lasciando intendere che si tratti di una fase complicata, ma non definitiva. I fan restano in attesa di sviluppi, mentre la coppia continua a mantenere il riserbo.