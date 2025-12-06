Gabriele Parpiglia rivela: Manuela Arcuri porta l’ex marito in tribunale. L’attrice pronta a chiudere definitivamente con Giovanni Di Gianfrancesco

Dopo il video sui social e le prime parole affidate ai follower, Manuela Arcuri si prepara ad affrontare un nuovo capitolo della sua vita: quello legale. Le indiscrezioni sulla fine del matrimonio con Giovanni Di Gianfrancesco, padre di suo figlio Mattia, sembrano trovare conferma nelle recenti rivelazioni del giornalista Gabriele Parpiglia, che parla apertamente di tradimenti e tribunale.

Manuela Arcuri, finito il matrimonio con Giovanni Di Gianfrancesco: gli indizi

“Non è un periodo facile, ma passerà. Certo che passerà, perché io sono una donna forte anche grazie a voi. E ci sono anche delle cose belle nella mia vita e ve le racconterò piano piano, a mano a mano”: così Manuela Arcuri si era rivolta al suo pubblico attraverso i social, senza mai nominare direttamente l’ex marito o fare riferimenti espliciti alla crisi matrimoniale. Tuttavia, le sue parole lasciavano trasparire una fase particolarmente delicata.

Un altro messaggio pubblicato sui social aggiungeva ulteriore significato alla situazione: “Chi ti ama veramente non ti mente, non ti usa, non ti ferisce e non ti tradisce. Perché prima ancora di amarti, ti rispetta“. Anche in questo caso, pur senza citare esplicitamente la causa della separazione, le parole dell’attrice sembravano indicare un tradimento come possibile motivo della rottura.

Le rivelazioni di Gabriele Parpiglia

A chiarire la situazione è intervenuto Gabriele Parpiglia, come riportato da Today, che nella sua newsletter dedicata al gossip ha svelato nuovi dettagli sulla vicenda. “Manuela Arcuri porta l’ex compagno in tribunale dopo il tradimento“, scrive il giornalista, sottolineando che la relazione con Giovanni Di Gianfrancesco sarebbe terminata a causa di più tradimenti subiti dall’attrice.

“La storia con il marito Giovanni Di Gianfrancesco è finita in malo modo causa tradimento (sembrerebbe che l’attrice ne abbia scoperto più di uno da parte dell’ex)“, si legge ancora. Secondo Parpiglia, l’attrice avrebbe deciso di accelerare i tempi della separazione per chiudere definitivamente questo capitolo della sua vita: “Adesso la parola passa ai legali: Manuela vuole accelerare i tempi e separarsi, per chiudere velocemente e una volta per tutte, questo capitolo doloroso della sua vita“.