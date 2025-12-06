Chiara Ferragni nel mirino dell’ex socio Pasquale Morgese a FarWest su Rai3: le accuse pesantissime e la verità dietro il Pandoro-gate.

Chiara Ferragni finisce di nuovo nell’occhio del ciclone, e non per il ‘piano’ dietro il lancio delle candele. Pasquale Morgese, suo ex socio, ha parlato per la prima volta nel programma FarWest su Rai3, lanciando accuse pesanti sulla gestione del brand. L’imprenditore ha mostrato il lato nascosto del business dell’influencer digitale, ecco le sue dichiarazioni.

Chiara Ferragni: l’attacco durissimo dell’ex socio in TV

Secondo Pasquale Morgese, il rapporto con Chiara Ferragni è iniziato con buone intenzioni ma è cambiato nel tempo: “Lei pensava solo a fare soldi“, ha detto a FarWest. L’ex socio aveva una quota importante in Fenice Srl, la società che gestisce il marchio dell’influencer, ma spiega che con il passare degli anni la visione si è spostata solo sull’aspetto economico, mettendo da parte la creatività.

Uno degli episodi chiave riguarda la richiesta – definita da Morgese “inaccettabile” – di cedere gratuitamente le sue quote di The Blonde Salad. “Voleva che gliele regalassi“, ha raccontato, aggiungendo che avrebbe preferito proporle lo stesso prezzo chiesto a Riccardo Pozzoli. Dopo il rifiuto, l’influencer e il socio Paolo Barletta lo avrebbero escluso dal consiglio di amministrazione.

La verità dietro lo scandalo del Pandoro-gate

Pasquale Morgese, in diretta TV, ha commentato anche il caso del pandoro Balocco, che ha danneggiato l’immagine pubblica di Chiara Ferragni. Secondo lui, non si è trattato di un guadagno economico: “Non ha davvero ottenuto un accrescimento di denaro“, ha detto.

L’obiettivo dell’influencer sarebbe stato “voler dimostrare di essere buona a tutti i costi“, ma per l’ex socio l’errore riflette un atteggiamento presente da tempo: “È il risultato di un’arroganza durata anni“.