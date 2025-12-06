Patrizia Rossetti lasciata da Marco Antonio Bellini, più giovane di oltre vent’anni: la delusione in TV

Patrizia Rossetti annuncia in TV la fine della relazione con Marco Antonio Bellini, più giovane di lei di oltre vent’anni.

Aveva messo un freno al gossip con le sue parole a La Volta Buona, ora Patrizia Rossetti è tornata a parlare della sua situazione sentimentale con Marco Antonio Bellini a Storie al Bivio, rivelando che la relazione si è conclusa. Un’amicizia lunga 15 anni, che sembrava essersi trasformata in qualcosa di più, rischia di perdersi del tutto. Ecco, a seguire, lo sfogo e la delusione della conduttrice.

La relazione di Patrizia Rossetti nata da una lunga amicizia

Appena un mese fa, Patrizia Rossetti aveva annunciato la nascita di un nuovo amore, durante la sua ospitata da Monica Setta a Storie di Donne al Bivio Weekend. L’amicizia con Marco Antonio Bellini, attore 40enne conosciuto da 15 anni, si era trasformata in qualcosa di più profondo: “Le cose sono cambiate e io sono la donna più felice del mondo“, aveva dichiarato.

La fine della relazione con Marco Antonio Bellini: cosa è successo

Nell’ultima puntata di Storie al Bivio, Patrizia Rossetti ha rivelato che Marco Antonio Bellini ha deciso di chiudere la relazione. Una scelta inaspettata che ha lasciato la conduttrice delusa e preoccupata per il futuro dell’amicizia che li legava: “Forse si è spaventato per la differenza di età o forse non era pronto a trasformare la nostra amicizia in una storia d’amore“.

Nonostante il dispiacere, la conduttrice ha espresso la speranza che, una volta rientrato dall’estero, l’attore possa accettare un confronto: “Un po’ ci sono rimasta male ma spero ancora che lui, tornato dall’estero, mi chieda di vederci almeno per chiarire o per far ripartire la storia“.

Con grande onestà, ha parlato anche delle sue esperienze passate: “Sono sola da molti anni, sono stata ripetutamente tradita dal mio ex marito e l’incontro con Marco mi aveva fatto sperare in qualcosa di importante, probabilmente mi sono sbagliata“.

Non ha nascosto il suo desiderio di ricucire almeno il rapporto amicale: “Ho cercato di contattarlo, gli ho mandato degli sms per dirgli di poterci vedere. Vorrei almeno che la nostra amicizia, che dura da 15 anni, potesse sopravvivere“.