La storia della cicatrice di Giulia Salemi, riportata al GF Vip: un ricordo indelebile della battaglia contro un tumore infantile.

Più di un anno fa Bianca Balti mostrava a tutti la cicatrice sulla pancia dopo un’operazione. Allo stesso modo, anche Giulia Salemi ha scelto di non nascondere una cicatrice molto visibile. Dietro quel segno c’è una storia intensa, che l’influencer ha deciso di condividere pubblicamente, tempo fa, in occasione della sua partecipazione al Grande Fratello Vip.

Giulia Salemi e la scoperta del tumore: il racconto

Nel vita di Giulia Salemi, come riportato da Ultimenotizieflash.com, c’è una ferita che va ben oltre il segno fisico che porta sul corpo. Aveva solo tre mesi quando i suoi genitori si accorsero che qualcosa non andava: tossiva in continuazione, si svegliava spesso di notte e sembrava quasi soffocare ad ogni respiro. I medici inizialmente ipotizzarono una bronchite, ma in seguito arrivò la terribile diagnosi: si trattava di un tumore al petto.

Fu salvata da un intervento chirurgico durato cinque ore. Per fortuna, il tumore era benigno. Fariba Tehrani, la madre, ha ricordato in un’intervista rilasciata qualche tempo fa a Di Più: “Uno dei rischi era che quella massa potesse tornare, per fortuna non si ricreò mai più. A Giulia, però, rimase una grande cicatrice e ancora oggi ha un seno più piccolo dell’altro. Non ha mai voluto operarsi al seno. Ha voluto tenersi addosso quel ricordo della sua infanzia“.

Una cicatrice che non vuole nascondere

Durante la sua seconda partecipazione al Grande Fratello Vip, Giulia Salemi ha parlato apertamente del suo passato e della cicatrice che porta sul petto. Le sue parole, risalenti a quel periodo, testimoniano il suo desiderio di affrontare la verità con trasparenza: “Non ho il seno rifatto, il seno è una mia croce perché ho una cicatrice abbastanza importante da quando sono piccola. Ho avuto un tumore da bambina e mi è rimasta questa cicatrice che, crescendo, è salita, fino a tagliare il mio seno un po’ a croce“.

L’influencer aveva spiegato che non ha mai voluto ricorrere alla chirurgia plastica: “È un po’ il mio complesso perché d’estate si vede e perché ho un seno più piccolo dell’altro. D’altro canto è una delle cicatrici che rappresentano le battaglie della mia vita, fa un po’ guerriera. Poi non si sa mai, magari un giorno deciderò di rifarlo“.