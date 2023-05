Il weekend del 6 e del 7 maggio è stato ricco di gossip e sorprese nel mondo vip. Scopriamo di quali si tratta.

Dall’incoronazione del nuovo sovrano del Regno Unito, Re Carlo III, al 36esimo compleanno di Chiara Ferragni, il primo weekend di Maggio è stato ricco di sorprese nel mondo vip e purtroppo non tutte sono state felici. La scrittrice Michela Murgia ha annunciato proprio a ridosso del weekend che avrebbe un tumore al quarto stadio e ha svelato che le resterebbero solamente alcuni mesi di vita. Scopriamo i retroscena su queste e le altre news del weekend.

Re Carlo d’Inghilterra

I gossip del weekend

Carlo III è ufficialmente il nuovo Re e a Londra si sono tenute le solenni celebrazioni per la sua incoronazione. Grande assente all’evento è stata la nuora Meghan Markle mentre il figlio del sovrano, Harry, si è defilato subito dopo la cerimonia d’incoronazione.

Intanto, a Milano, Chiara Ferragni ha festeggiato il suo 36esimo compleanno con i suoi cari e soprattutto con la sua famiglia. Suo marito Fedez le ha scritto una splendida dedica via social e ha postato alcune immagini relative alla romantica proposta di nozze che le fece 6 anni fa all’Arena di Verona.

La scrittrice Michela Murgia intanto ha annunciato pubblicamente che le resterebbero solo pochi mesi di vita a causa di un tumore al quarto stadio. Sui social in tanti tra fan, amici e colleghi hanno espresso il loro dolore per la triste notizia.

All’Isola dei Famosi continuano a tenere banco le vicissitudini dei naufraghi vip e in particolare dell’ex suora Cristina Scuccia, che per la prima volta ha svelato cosa avrebbe fatto non appena lasciato il convento.

Sempre per quanto riguarda il mondo della tv invece, a Verissimo è stata ospite Paola Barale, che ha replicato alle parole del suo ex marito (Gianni Sperti) sul suo conto e ha svelato di non essersi pentita della scelta di non avere figli.

