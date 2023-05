Il principe Harry ha già lasciato Londra per tornare in California dalla moglie Meghan e dai due figli: ecco il motivo.

Non è durato nemmeno 48 ore il soggiorno del Principe Harry a Londra per l’incoronazione del padre Carlo III. Subito dopo la cerimonia a Westminster Abbey il secondo genito del Re ha preso un volo diretto verso Los Angeles per riunirsi a moglie e figli.

Il principe Harry snobba i festeggiamenti

Il Principe Harry è giunto a Londra per partecipare all’incoronazione del padre Carlo, ora noto come Re Carlo III, e della matrigna Camilla. Il Duca di Sussex si è seduto in terza fila, accanto alle cugine Beatrice ed Eugenie insieme ai mariti. Tuttavia, subito dopo la fine della cerimonia, Harry è fuggito dalla pioggia londinese e si è diretto in aeroporto per volare a Los Angeles, dove vive con la moglie Meghan Markle e i loro due figli, Archie e Lilibet, da oltre tre anni.

Principe Harry e Meghan Markle

Nonostante fosse stato invitato anche ai festeggiamenti post incoronazione, Harry ha deciso di tornare in California per un motivo per preciso: il compleanno del piccolo Archie. Il 6 maggio, infatti, il suo primogenito ha compiuto 4 anni e grazie al fuso orario favorevole, Harry è atterrato al LAX intorno alle 18:30 e ha potuto riunirsi con la sua famiglia poco dopo. La moglie Meghan Markle non era presente all’incoronazione del Re proprio per questo motivo. Ha preferito rimanere con i suoi bambini, aspettando il ritorno del marito per festeggiare nel migliore dei modi.

