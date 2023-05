Giuseppe Giofrè, ospite a Verissimo, ha raccontato di essere stato molto bullizzato da giovane per la sua passione per la danza.

Giuseppe Giofrè, ballerino e giudice di Amici, è stato ospite nel salotto di Verissimo per parlare della sua carriera da ballerino, iniziata da giovanissimo.

Giuseppe Giofrè, l’intervista a Verissimo

Il ballerino Giuseppe Giofrè ha raccontato, in una lunga intervista con Silvia Toffanin, il suo amore per la danza. Il giudice di Amici ha iniziato a ballare da giovanissimo ma per questa sua passione ha anche sofferto molto: “La danza per me è stata amore ma anche sofferenza perchè i miei compagni mi prendevano molto in giro. Non era bello però ad oggi li ringrazio perchè sono diventato forte grazie a questo e mi hanno permesso di realizzare i miei sogni. Mi insultavano per strada, mi chiamavano femminuccia. Ora al mio paese sono tutti contenti, per loro è facile dimenticare, per me no“.

Per quanto riguarda la sua vita amorosa, racconta: “L’amore per me va e viene. È da poco finita una storia che era iniziata nel 2019, pieno di tira e molla. Sono stato lasciato nel 2020 e ho sofferto tantissimo, anche perchè c’era la pandemia di mezzo e non potevo vedere i miei amici e svagarmi. Mi trovavo in Italia e mi sono trasferito a Londra per lavoro. Ricominciando a ballare ho ritrovato anche la serenità. Ora sono single ma una persona al mio fianco non sarebbe male, vedremo il futuro cosa porterà.

Infine, Silvia Toffanin ha chiesto al ballerino quale sia il suo più grande sogno nel cassetto: “Diventare un direttore artistico. Portare in Italia la mia esperienza americana”.

