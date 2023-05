Durante L’Isola dei Famosi, Cristina Scuccia si sta piano piano aprendo e raccontando dettagli inediti della sua vita.

Tra i volti maggiormente seguiti di questa edizione de L’Isola dei Famosi c’è sicuramente Cristina Scuccia. L’ex suora si sta prendendo la scena per alcuni racconti legati al suo passato. L’ultimo è arrivato in queste ore ed è stato rivelatore in merito alle prime azioni compiute una volta abbandonato il convento in cui stava.

Cristina Scuccia: “Cosa ho fatto dopo l’addio al convento”

Dalla vittoria di The Voice nel 2014 quando ancora era una suora, all’Isola dei Famosi da donna semplice, senza velo e voti. Indubbiamente c’è grande attenzione su Cristina Scuccia e sul suo modo di comportarsi in Honduras e non potrebbe essere altrimenti visti anche i racconti della donna e le domande di grande curiosità di alcuni suoi compagni naufraghi.

Nelle ultime ore, la concorrente ha raccontato le prime cose che ha deciso di fare una volta detto addio al convento in cui viveva la sua vita da suora.

“La prima cosa che ho fatto è stata quella di prendere la macchina e percorrere chilometri e chilometri da Milano in Sicilia”, ha confessato. “Io ero felicissima perché per me i chilometri erano respiro. Poi, subito dopo ho fatto un viaggio a Barcellona dove ho percorso chilometri in bici”.

Non solo. Cristina ha spiegato le sue emozioni in quei momenti: “L’aria che mi veniva addosso era qualcosa di magnifico. Io ho capito che il convento non era il il mio posto e questo mi ha fatto perdere completamente”.

Piano piano la donna si sta sempre più aprendo e siamo sicuri che col passare del tempo ci saranno altri dettagli molti interessanti sulla sua vita.

