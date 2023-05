L’apparizione di Bianca Atzei e Stefano Corti a Verissimo ha scatenato i telespettatori rimasti colpiti dal volto della cantante.

Cosa è successo al volto di Bianca Atzei? Sembra essere questa la domanda più gettonata da parte di telespettatori e utenti social dopo aver visto l’apparizione in tv a Verissimo della cantante con il compagno Stefano Corti. La donna, secondo alcuni, avrebbe esagerato con i ritocchini trasformandosi, quasi, in un’altra persona…

Bianca Atzei a Verissimo: “Irriconoscibile”

“Da quando è arrivato Noa Alexander la nostra vita è cambiata, adesso ci sentiamo davvero completi e stiamo vivendo un nuovo e grandissimo tipo di amore. La mia gravidanza è stato un periodo bellissimo e molto sereno fino all’ottavo mese quando sono stata ricoverata in ospedale per una polmonite: quelli sono stati momenti davvero difficili perché comunque avevo paura per il mio bambino. Poi, per fortuna è passato tutto”. Sono state queste alcune delle parole di Bianca Atzei a Verissimo accompagnate anche da quelle di Stefano Corti che, a sua volta, si è detto estremamente felice di essere diventato padre.

Eppure, a prendersi la scena non sono state le dichiarazioni dei neo genitori, bensì l’aspetto fisico della cantante.

La donna, infatti, in alcune circostanze, anche a seconda delle luci e della posa, per tanti è stato “irriconoscibile”. Anzi, i più “spietati” hanno fatto notare, in ottica ritocchini, che assomigliasse a Nina Moric, nota modella.

Sui social c’è stata una vera e propria valanga di commenti e post che non è passata inosservata.

Di seguito anche alcuni post Twitter di chi ha notato “qualche problema”:

che è successo alla faccia di bianca atzei? #Verissimo pic.twitter.com/CbhDe0tAiD — hande 🦋 fan account (@seyrvn) May 6, 2023

MA COSA E' SUCCESSO AL VISO DI BIANCA ATZEI #verissimo pic.twitter.com/zHVBAta844 — elle (@ThisCasino) May 6, 2023

Da Bianca Atzei a Nina Moric è un attimo#Verissimo pic.twitter.com/U3niCTzE4o — Boomerissima (@Boomerissima) May 6, 2023

In realtà anche a giudicare dalle foto poi pubblicate da Verissimo sui social tutta questa somiglianza con la Moric non sembra esserci. Bianca e Stefano restano bellissimi e si godono il loro ruolo di genitori.

