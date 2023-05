36 anni per Chiara Ferragni che sui social ha condiviso una serie di scatti di quando era bambina per un compleanno davvero speciale.

Aveva iniziato con alcune stories Instagram per “ricordare” a tutti i fan dell’arrivo imminente del suo compleanno. Oggi, Chiara Ferragni festeggia 36 anni e lo fa, per ora, con un post con alcune delle sue foto da bambina con tanto di didascalia a lei dedicata. Non solo. Nelle stories, ecco arrivare anche i primi auguri e dei tenerissimi “regali”…

Chiara Ferragni compie 36 anni: le foto da bambina

Chiara Ferragni

in attesa di vedere in che modo trascorrerà questa speciale giornata, e quale sarà il messaggio di suo marito Fedez, ecco Chiara Ferragni pubblicare, per il suo compleanno, una serie di foto di quando era piccola, probabilmente tutte scattate nella sua città natale, Cremona.

L’imprenditrice digitale, infatti, festeggia oggi 7 maggio i 36 anni. Negli scatti condivisi con i fan, lei si ricorda come una bambina con i capelli lunghi e dei vestiti davvero simpatici. “Sto cercando di rendere orgogliosa questa bambina del 1987”, ha scritto nella didascalia del suo post.

Non mancano, ovviamente, anche le tante stories con gli auguri di amici, collaboratori, parenti e fan. Ma anche i primi regali speciali ricevuti. Quelli dei suoi figli, Leone e Vittoria. Infatti, nelle stories ecco il risveglio speciale per mamma Chiara. I due bimbi le hanno portato dei lavoretti con scritto “Auguri Mamma”. Un momento tanto dolce che ha sicuramente emozionato la donna e tutte le persone che hanno dato uno sguardo ai suoi contenuti.

Intanto, sotto il primo post di cui vi abbiamo parlato sono arrivati tantissimi commenti per festeggiare questo giorno magico. Tra le prime a scirvere anche la sorella Valentina.

Di seguito il post Instagram dell’imprenditrice digitale con le foto da bambina e i tantissimi commenti ricevuti:

