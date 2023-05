Le confessioni di Diletta Leotta sulla gravidanza. Dal momento curioso della scoperta fino alla data del parto.

Ospite di Verissimo nella puntata di sabato 6 maggio, Diletta Leotta ha raccontato in esclusiva a Silvia Toffanin, padrona di casa del salotto di Canale 5, moltissimi dettagli sulla sua dolce attesa. La conduttrice DAZN, infatti, aspetta una bambina insieme al compagno Loris Karius, e ha ricordato come è venuta a sapere di essere incinta e non solo.

Diletta Leotta e la gravidanza: la scoperta, la data e il nome…

La Leotta ha spiegato di aver scoperto di essere in dolce attesa alla vigilia di Natale: “Ero in Sicilia nella mia Catania a casa. Ho guardato il risultato del test mentre eravamo in videochiamata con Loris. Lui era felicissimo, io senza parole. Non riuscivo proprio a parlare, né in italiano figuriamoci in inglese”.

Ancora sulla gravidanza che è arrivata in modo inatteso: “Sono rimasta incinta dopo pochi mesi, non era preventivato. All’inizio è stato uno shock, poi mi sono detta che non ci sono regole per una cosa così bella”.

Sul nome della bambina: “Io avrei voluto chiamarla come mia mamma, Ofelia. Quando, però, gliel’ho detto, lei, invece di commuoversi, me l’ha bocciato. Loris vorrebbe un nome straniero, io italiano. Vedremo”.

Una curiosità anche sulla data del possibile parto che avverrà a Milano: “Il termine è il 16, il giorno del mio compleanno (ride ndr)”.

Un passaggio anche sulla relazione con Karius che, per questioni lavorative, per ora avviene un po’ a distanza: “A giugno vedremo come si evolverà la situazione, ma sono felice e ottimista per ciò che accadrà”.

Insomma, la bella Diletta è assolutamente raggiante per questa gravidanza e per il fatto che tra pochi mesi diventerà madre. Non resta che attendere ancora qualche tempo per vedere come se la caverà in queste nuove vesti.

Di seguito anche alcuni momenti dell’intervista condivisi in un post Instagram dal profilo ufficiale di Verissimo:

