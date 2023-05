Non mancano le polemiche dopo la semifinale di Amici. Ci sarebbero state scene tagliare: una in particolare ha fatto infuriare il pubblico.

Dopo la grande incertezza sulla semifinale di Amici causa contagi da Covid tra i ragazzi, lo show di Maria De Filippi è riuscito ad andare in onda con i tanto attesi quattro finalisti finalmente ufficializzati. Eppure, nel corso della trasmissione trasmessa sabato sera, non sono mancate le polemiche. Infatti, pare che, come già accaduto in altre occasioni, siano state tagliate delle scene. Una di queste avrebbe fatto arrabbiare molti telespettatori che, evidentemente, erano presenti alla registrazione.

Amici, scena tagliata: “Che schifo”

Come anticipato, alla fine la puntata della semifinale di Amici è andata in onda dopo essere stata registrata in ritardo rispetto al solito a causa dei contagi da Covid che hanno colpito alcuni ragazzi.

La messa in onda di sabato sera ha visto grande pubblico e tanti telespettatori, come sempre a seguirla. Alcuni di questi erano gli stessi che poche ore prima erano presenti in studio per la registrazione. E sono stati proprio loro a lamentare una presunta scena tagliata che riguarda Maddalena.

Sul web, infatti, alcuni utenti hanno fatto capire che la ballerina, poi eliminata, avrebbe avuto un momento di sconforto in studio dopo una prova persa nel confronto con Mattia. “Hanno veramente tagliato la parte dove Maddalena piangeva e Maria le ha fatto una domanda tanto per compassione. Che schifo”, ha scritto un utente.

E ancora: “Maddalena si è dimostrata una persona veramente matura. Ho cercato di salutarla ma non guardava nessuno proprio perché sapeva che quasi nessuno faceva il tifo per lei”.

Da capire se effettivamente le cose siano andate come dicono alcuni utenti. Sta di fatto che la scena in questione non sembra essere andata in onda e potrebbe essere stata taglia più per una questione di tempistiche piuttosto che per “fare un torto” alla ballerina.

hanno veramente tagliato la parte dove maddalena piangeva e maria le ha fatto una domanda tanto per compassione, CHE SCHIFO — – (@rednucler) May 6, 2023

Maddalena si è dimostrata una persona veramente matura, ho cercato di salutarla ma non guardava nessuno proprio perché sapeva che quasi nessuno faceva il tifo per lei… mi sono sentito veramente male per lei e stava quasi sempre a testa in giù quando urlavano per gli altri — – (@rednucler) May 6, 2023

