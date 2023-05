Dopo la semifinale, sono stati decisi ufficialmente i finalisti di Amici 2023. Ecco chi si giocherà la vittoria e chi è stato eliminato.

Una settimana decisamente intensa per Amici di Maria De Filippi che si è trovato a fare i conti con il caos Covid che ha obbligato la produzione a rinviare la registrazione della semifinale in diverse occasioni. Alla fine, però, la tabella di marcia è stata rispettata a dalla puntata messa in onda sabato 6 maggio sono usciti i quattro finalisti del talent show. Andiamo a vedere di chi si tratta.

Amici, i finalisti e gli eliminati in semifinale

Maria De Filippi

Il format della semifinale è stato un po’ diverso dalle altre puntate con gli allievi e i maestri delle tre squadre che si sono esibiti per decidere chi avrebbe iniziato le varie manche.

Dopo le tre sfide nelle quali i ragazzi si sono esibiti, a seconda delle vittorie è stata assegnata direttamente la maglia della finale di Amici.

Dopo la prima manche è stata Isobel ad essere ufficialmente la prima finalista del programma. La ballerina ha preceduto Mattia, uscito vincitore dalla seconda manche. Terza a prendersi la maglia della finale, invece, Angelina, vittoriosa dalla terza serie di gare.

Per quanto riguarda il quarto ad accedere alla finale è stato necessario una sfida in più che ha visto i tre allievi rimasti contendersi il posto. In un primo momento è stata eliminata la ballerina Maddalena.

Successivamente è toccato ai due cantanti Aaron e Wax sfidarsi. Solo uno di loro poteva prendere la maglia della finalissima.

Al termine delle esibizioni, ecco la decisione: Wax ha “raggiunto” in finale i compagni mentre Aaron ha dovuto lasciare la scuola.

Di seguito anche il post Instagram del programma con i quattro finalisti che sono Wax, Isobel, Mattia e Angelina:

