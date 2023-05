Meghan Markle è stata la grande assente alla cerimonia d’incoronazione di Re Carlo III e Tmz ha svelato dove si sarebbe trovata.

Meghan Markle non ha preso parte alla cerimonia d’incoronazione di Re Carlo III perché “avrebbe dovuto badare ai figli”. Mentre suo marito Harry si defilava subito dopo la cerimonia ufficiale all’Abbazia di Westminster, Tmz ha fatto sapere che la duchessa sarebbe stata avvistata sulla splendida tenuta di Montecito mentre si godeva un’escursione in mezzo alla natura con alcuni amici e i suoi figli.

Meghan Markle: dove era durante l’incoronazione di Carlo III

Ufficialmente Meghan Markle non ha preso parte alla cerimonia d’incoronazione di suo suocero, Carlo III, per restare in California e badare ai suoi due bambini, Archie Harrison e Lilibet Diana. Suo marito Harry ha partecipato solo a una parte del solenne evento dedicato al nuovo sovrano del Regno Unito e, a seguire, avrebbe preso un aereo per fare ritorno dalla sua famiglia. Intanto Tmz ha fatto sapere di aver avvistato Meghan mentre si trovava sulla splendida collina di Montecito in compagnia di alcuni amici e, con loro, si sarebbe goduta un’escursione all’aria aperta.

La duchessa non ha fatto alcun riferimento pubblico sull’incoronazione del nuovo sovrano e sembra che i suoi rapporti con la famiglia Reale si siano ulteriormente deteriorati dopo l’uscita della controversa autobiografia di Harry, Spare.

