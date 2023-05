Edoardo Tavassi ha svelato per la prima volta alcuni dettagli intimi e bollenti sulla sua storia con Micol Incorvaia.

Edoardo Tavassi si è confessato senza filtri con il programma radio Turchesando e ha svelato alcuni retroscena su di lui e la fidanzata Micol Incorvaia, sulla loro partecipazione al GF Vip e sul tanto discusso Van-Gate.

“La telecamera del Van a un certo punto si alza e quindi in quel momento mi sono detto “attenzione, ora non mi vede nessuno”. In quel momento mi sono sentito libero di poter fare quelle cose che di solito fa una coppia. Però qual era il problema? C’era il microfono ambientale e quindi il suggerimento anche dei miei compagni è stato: “Vabbè Edoardo o la fai stasera questa cosa o non la fai più. Hai il microfono ambientale? Stacchiamolo”. Il problema è stato che quando mi sono girato dopo che avevo staccato il microfono, la telecamera era ritornata bella che mi puntava. Quindi ho detto: “Sono fregato” e poi da là è nato il Van – gate. Mi sono beccato la ca**iata di Alfonso in diretta e tutto quanto e non ho nemmeno fatto una mazza!”, ha confessato il fratello di Guendalina.

Edoardo Tavassi: le confessioni intime su Micol Incorvaia

Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia sembrano essere più felici che mai ora che possono vivere la loro storia d’amore lontani dalle telecamere e al programma radio Turchesando è stato lo stesso ex gieffino a svelare alcuni retroscena sulla loro storia. Lui e Micol – ha confessato – si sarebbero detti “ti amo” la prima volta all’interno della Casa e oggi starebbero facendo “prove di convivenza”.

“Passare cinque mesi, dormire accanto a una persona che ti piace è una sofferenza! La prima volta che poi l’abbiamo fatto? Sono stati quei tre minuti compresi la sigaretta. Va beh poi abbiamo recuperato. È stato bello perché poi comunque ti liberi di tutta quella pressione che hai“, ha confessato il fratello di Guendalina Tavassi.

