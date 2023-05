Megan Gale ha confessato un retroscena inedito sul successo da lei raggiunto in Italia e sulla sua partecipazione a Vacanze di Natale.

Alla fine degli anni ’90 Megan Gale è diventata una vera e propria celebrità in Italia e, dopo la partecipazione a un celebre spot della Omnitel (oggi Vodafone) partecipò al Festival di Sanremo e al film di Carlo Vanzina, Vacanze di Natale. Per la prima volta la modella, che ormai da anni è lontana dalle scene, ha svelato che nel film sarebbe presente una sua scena senza veli inserita senza il suo consenso.

“Mi indispose abbastanza” ha confessato, e ancora: “Avevo detto che non volevo girare scene di n*do e mi assicurarono che non sarebbe successo, e che anzi per sentirmi a mio agio potevo tenere il costume, sotto la doccia, perché tanto mi avrebbero ripreso dalle spalle in su. Invece dopo di me rifecero la scena con una controfigura completamente n*da. Mi sentii ingannata, anche perché lo scoprii alla première. Era la mia prima esperienza ed ero emozionatissima, però stranamente mi chiesero di uscire fuori dalla sala prima di quella scena perché mi aspettavano a cena. Quando poi vidi il film completo capii tutto”.

Megan Gale: la confessione su Vacanze di Natale

Megan Gale ha un bel ricordo del periodo da lei trascorso in Italia e durante il quale ottenne uno straordinario successo. La fama e la popolarità non le consentirono però di vivere una vita privata serena e per questo la modella ha deciso di ritirarsi progressivamente dal mondo dello spettacolo. Oggi Megan Gale abita a Melbourne con la sua famiglia e per la prima volta ha svelato un inaspettato retroscena sulla sua partecipazione al film di Vanzina Vacanze di Natale che, a quanto pare, l’avrebbe infastidita in maniera particolare. Sulla vicenda emergeranno ulteriori sviluppi?

