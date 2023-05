I figli di William e Kate hanno rubato la scena durante la cerimonia all’abbazia di Westminster, tra sbadigli e smorfie annoiate.

I due figli più piccoli di William e Kate, Charlotte e Louis, hanno rubato la scena durante l’incoronazione di Re Carlo III nell’abbazia di Westminster. Le foto delle loro smorfie annoiate sono diventate subito virali su tutti i social.

Charlotte, Louis e George: le smorfie dei figli di William e Kate

Le immagini della cerimonia di incoronazione di re Carlo e della regina Camilla, trasmesse in diretta in tutto il mondo, hanno trasmesso la solennità di un evento storico. Tuttavia, tra i riti religiosi, i giuramenti e le sacre investiture, le espressioni di Charlotte e Louis sono state notate e sono subito diventate virali. I due figli più piccoli di William e Kate, infatti, hanno probabilmente trovato la cerimonia un po’ noiosa, e le loro espressioni l’hanno dato a vedere.

Charlotte e Louis, otto e cinque anni, sono rimasti per tutta la cerimonia accanto ai genitori, seduti in prima fila. Sono stati immortalati in sbadigli, sguardi complici e sorrisi. Il primogenito George, invece, aveva un ruolo importante, ovvero quello di paggetto del Re. Alla fine sono tornati tutti seri e hanno intonato l’inno inglese “God Save The King”.

