Kate Middleton si è presentata all’incoronazione di Re Carlo III con un abito ricco di significato, coordinato con la figlia Charlotte.

Oggi 6 maggio 2023 si è celebrata la cerimonia d’incoronazione di Carlo III e della consorte Camilla. Tra tutti gli invitati presenti, tutti i riflettori erano puntati sul Kate Middleton, che ha indossato un abito elegantissimo e ricco di significato.

Kate Middleton, l’abito indossato all’incoronazione

Fin da subito c’era molta curiosità riguardo al dress code scelto dalla famiglia reale, in particolare per l’abito della principessa del Galles, Kate Middleton. Per l’ingresso all’Abbazia di Westminster, Kate ha scelto di indossare un lungo mantello blu, il tradizionale colore della Corona inglese. Sotto a questo si intravedeva l’orlo lungo e le maniche di un abito bianco adornato da importanti ricami preziosi, realizzato da Alexander McQueen. Sopra il mantello erano ricamati i simboli del Regno Unito nei colori della bandiera. Ha colpito in particolare la coordinazione con la figlia, la piccola Charlotte, che indossava una cappa ricamata e anch’essa un cerchietto di fiori sulla testa, come la madre.

Il cerchietto di fiori in tonalità platino si abbina alla sua acconciatura raccolta, che mette in risalto gli orecchini di perle di Annoushka Ducas. La scelta dei fiori sul cerchietto è un richiamo alla passione del nuovo re per la natura. Gli orecchini di Kate sono poi un omaggio alla defunta suocera, Lady Diana, che li possedeva. La collana con festoni che Kate ha indossato è invece un omaggio alla Regina Elisabetta. Questa era infatti un regalo del re Giorgio VI alla figlia, all’epoca principessa Elisabetta. Insomma, Kate Middleton ha rubato la scena e sono moltissimi i sudditi che hanno già scritto: “La vera regina è lei”.

Riproduzione riservata © 2023 - DG