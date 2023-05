Stefano De Martino ha annunciato di volersi prendere una pausa dalla tv, tornando in onda il prossimo autunno: ecco perchè.

La stagione televisiva che si è appena conclusa è stata sicuramente di grande successo per Stefano De Martino. Il conduttore è diventato uno dei volti di punta della Rai con i suoi programmi Stasera tutto è possibile e Bar Stella. Ora però l’ex ballerino ha confessato di volersi prendere una pausa dalla televisione, per una sua grande paura.

Stefano De Martino: la pausa dalla televisione

Stefano De Martino non tornerà in televisione fino al prossimo autunno. Ha infatti rivelato che ha deciso di non presentare, questa estate, la Tim Summer Hits 2023, che l’anno scorso presentò insieme a Paola Delogu. Il motivo? Lo ha spiegato lui stesso a FQ Magazine.

“Non ci sarò, perché sono stato molto attento a non annoiare. Quest’anno di televisione ne ho fatta tanta e ho la fortuna di alternarla al teatro. Onde evitare che le persone si scoccino di vedermi, allora mi assento. Ecco perché quest’estate non ci sarò”, ha chiarito. “Ci vedremo poi in autunno. Se sentire la mia mancanza, potete sempre venire a teatro”.

Solo un arrivederci quindi per De Martino, che non vuole stancare il pubblico con la sua presenza il televisione. L’ex ballerino ha anche parlato del rapporto con Belen Rodriguez dopo il recente ritorno di fiamma. La coppia ha formato una grande famiglia con il figlio Santiago e la figlia che la showgirl ha avuto con Antonino Spinalbese. Nonostante la loro storia d’amore vada a gonfie vele, però, l’ex ballerino sogna camere separate. Come mai? “Io la sera a letto crollo, lei va avanti fino a tardi a vedere le serie coreane. Mi tocca addormentarmi con la tv accesa”, spiega scherzando De Martino.

