Monica Sirianni, ex volto del Grande Fratello, è scomparsa a 37 anni a causa di un improvviso e fatale malore.

Il mondo social è sotto shock per la notizia della prematura scomparsa di Monica Sirianni, ex volto del Grande Fratello 2011/2012. L’ex volto tv avrebbe accusato un grave malore lo scorso 5 maggio, mentre si trovava insieme a un gruppo di amici in un bar di Soveria Mannelli (in provincia di Catanzaro). Al momento non sono note ulteriori informazioni sulla scomparsa della donna ma sembra che non sia da escludersi la possibilità che sia stata colpita da un infarto.

Monica Sirianni è morta: il lutto

I fan dei social e il mondo dello spettacolo sono in lutto per la scomparsa di Monica Sirianni, l’ex concorrente del Grande Fratello che aveva scelto di tornare in Italia (nonostante il parere contrario dei genitori) dopo aver vissuto a Sidney, e che lavorava come insegnante. L’edizione del GF che la vide tra i partecipanti fu vinta da Sabrina Mbarek e a seguire Monica si era progressivamente allontanata dal mondo della tv. Al momento non è dato sapere quali siano state le cause della scomparsa della donna e in tanti, via social, stanno esprimendo il loro cordoglio per la tragica notizia.

