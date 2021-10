Nascite, dichiarazioni d’amore e tragici drammi: scopriamo cosa ha riservato il weekend ai vip più famosi del mondo!

Mentre Paola Turani ha dato il benvenuto al suo piccolo Enea Francesco, Jared Leto ha confessato via social di essere rimasto coinvolto negli scontri No Green Pass a Roma. Intanto sui social Levante ha mostrato per la prima volta il suo pancino (la cantante è al quinto mese di gravidanza) e Alba Parietti ha scritto una commovente dedica al suo ex, Giuseppe Lanza di Scalea.

Le news di gossip del weekend

Il weekend è iniziato all’insegna della felicità per Paola Turani: l’influencer e suo marito, Riccardo Serpellini, hanno dato il benvenuto al loro primo figlio, Enea Francesco.

Paola Turani

Intanto, a Roma, l’attore statunitense Jared Leto ha postato alcune immagini scioccanti degli scontri No Green Pass avvenuti in centro e in cui è rimasto involontariamente coinvolto.

Dopo aver annunciato di essere incinta, Levante ha smesso di nascondersi e, durante una serata evento di Bulgari, ha mostrato per la prima volta il pancino fasciato da un sensuale abito Dolce e Gabbana.

Intanto Alba Parietti ha utilizzato i suoi canali social per fare una tenera dedica al suo ex compagno, Giuseppe Lanza Di Scalea, scomparso nel 2020.

Nella casa del GF Vip Manuel Bortuzzo e Lulù Hailé Selassié si sono confrontati in merito al loro rapporto.

Shannen Doherty, che sta combattendo la sua dura battaglia contro il cancro, ha confessato per la prima volta i fan il suo dolore nell’aver dovuto tagliare la sua folta chioma.

Bebe Vio ha raccontato le difficoltà vissute nei mesi scorsi dopo la sua difficile battaglia contro lo Stafilococco.

Durante il weekend Paris Hilton ha festeggiato il suo primo addio al nubilato, e lo ha fatto indossando un abito completamente rosa!

Madonna, per la prima volta, ha confessato di aver rinunciato a un ruolo in uno dei film cult più famosi di sempre: la cantante non ha nascosto il suo rimorso.