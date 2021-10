Levante si mostra con un bellissimo abito nero a sirena di D&G che le mette in risalto la pancia dei primi mesi di gravidanza, la cantante è splendida e in ottima forma.

Levante ha annunciato da poco la sua gravidanza su Instagram e ora si mostra per la prima volta con il pancino da incinta, indossando un abito griffato Dolce e Gabbana. La cantante si mostra in tutta la sua eleganza e femminilità con i primi segni della vita che porta dentro di sé, una bambina che lei ha voluto tanto e che non vede l’ora di stringere.

Levante mostra il primo pancino della gravidanza ma con stile

Levante è ormai diventata un’icona di stile con i suoi look particolari e talvolta più trasgressivi. Questa volta ad avvolgere le forme della cantante ci pensa un abito nero a sirena di D&G. Nello scatto, l’aderenza dell’abito mostra tutta la rotondità del suo primo “pancino” da incinta con eleganza, femminilità e stile. Impeccabile anche in questo scatto la regina della musica che questa estate è andata in tour con la sua piccola dentro di sé. La gravidanza di Levante è appena all’inizio ma lei sembra essere informa e splendida come sempre. La nascita di sua figlia è attesa per il 2022. Ecco il post: