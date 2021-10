Nessun amore nascosto tra Massimiliano Rosolino e Federica Pellegrini, l’ex nuotatore è molto serio in amore nonostante sia passionale.

L’ex sportivo Massimiliano Rosolino è stato spesso al centro del gossip per un suo presunto flirt con la campionessa Federica Pellegrini. Data la sua fama di latin lover si vocifera che Massimiliano abbia fatto strage di cuori e che la “Divina” fosse entrata nel suo mirino. L’ex nuotatore smentisce queste voci e oggi appare felice al fianco della sua Natalia Titova.

Massimiliano Rosolino non ha mai avute avventure, in amore è una persona stabile

In occasione di un’intervista rilasciata al Corriere, Massimiliano Rosolino chiarisce la sua posizione nei confronti di Federica Pellegrini: “Un flirt con Federica? Noooo, una leggenda metropolitana”. Il nuotatore spiega infatti, di averla incontrata anni prima a Verona, di averla vista nascere come stella del nuoto italiano. Nessun amore nascosto tra l’ex nuotatore e la “Divina” alla quale Massimiliano augura tutto il bene del mondo, sopratutto dopo il ritiro. Sull’amore, invece, Rosolino svela: “In tutte le avvenute, come nello sport, ho cercato la continuità. Non sono uno da una notte da leoni”. Smentendo le voci che lo facevano un latin lover, Massimiliano dichiara di essersi approcciato piuttosto seriamente in amore. Una prova di questo è lo splendido rapporto che lo lega da anni alla sua Natalia. I due si sono conosciuti a Ballando con le Stelle, si sono innamorati a passi di danza e ora hanno due splendide figlie.