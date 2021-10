Elettra Lamborghini regala un altro sensuale scatto ai fan, questa volta con esplicito messaggio riferito alle sue curve mozzafiato che stanno collezionando sempre più like.

Non è nuova a lasciare i fan a bocca aperta con scatti sensuali, questa volta però anche l’intento della foto è reso esplicito dal messaggio. Elettra Lamborghini mette in mostra le sue forme e scatena le reazioni del web che la inondano di commenti e like. Una pantera sexy che non ha certo vergogna di farsi notare e questa volta lo specchio rivela più di quanto ci si aspettasse.

Lo scatto piccante di Elettra Lamborghini contiene un messaggio esplicito

Questa volta il focus dello scatto è il seno ed è Elettra stessa a dichiararlo nel messaggio della foto. Con un reggiseno scollato e una vestaglia aperta con impresso il suo amato leopardato, la cantante stuzzica i fan mostrando tutte le sue sinuose curve. Non è la prima volta che cede a questa tentazione, in un altro scatto si fa immortalare con abiti in stile cowgirl davvero sexy e provocanti. Naturalmente la reazione dei fan è un pieno apprezzamento per la bellezza della cantante che riceve sempre più like. Quale sarà la sua prossima mossa? Di certo questo scatto ha superato le aspettative ed è molto provocatorio anche il messaggio che lancia. Ecco il post: