Justin e Hailey hanno dichiarato che sarebbero pronti ad avere un bambino e ad allargare la famiglia, ecco le indiscrezioni che confermano questa volontà.

Hailey e Justin Bieber hanno festeggiato 2 anni di matrimonio e sono felicissimi insieme. Il momento per avere un bambino non sarebbe certo sbagliato e forse la popstar potrebbe essersene convinto. La famiglia Bieber potrebbe allargarsi secondo un’indiscrezione proveniente da un documentario su Justin.

Justin Bieber è pronto a diventare papà: lo dichiara lui stesso

Nel documentario su Amazon Prime, “Our world” che è incentrato sulla popstar, Justin Bieber annuncia di essere pronto a diventare genitore. Guardando la sua dolce metà, Hailey, il cantante le chiede se è d’accordo con lui nel fare questo grande passo e lei risponde di sì, entusiasta. I due, dunque, potrebbero provare ad avere un bambino molto presto e considerando che l’amore sembra andare a gonfie vele come gli affari, non sarebbe una cattiva idea. Dopo essersi lasciato la storia con Selena Gomez alle spalle, la popstar sembra aver trovato davvero l’anima gemella e, con lei, la felicità. Che la famiglia si allarghi o meno attualmente non è ancora sicuro, ma succose novità potrebbero presto spuntare considerando le ultime dichiarazioni della coppia. D’altronde i tempi sono maturi, si vedrà.