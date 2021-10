Selena e Chris stanno lasciando indizi che suggeriscono una relazione, i fan degli artisti sono convinti e a loro supporto arrivano anche le paparazzate.

Il web in queste ore sta letteralmente impazzendo con rumor e indiscrezioni di ogni tipo. Secondo i fan Selena Gomez e Chris Evans starebbero insieme. Le supposizioni sono poi supportate da alcuni scatti in cui le due star sono stati beccati insieme. Non ci sono conferma al momento ma potrebbe essere vero?

Selena Gomez e Chris Evans stanno insieme? I fan ne sono certi

Il primo indizio su cui i fan fanno leva per una relazione tra Selena Gomez e Chris Evans è il fatto che l’attore ha iniziato a seguire la cantante su Twitter. La particolarità che fa insospettire è che l’attore segue solo 200 persone, non è dunque un tipo che fa questo gesto con chiunque. A supporto di questo rumor però, c’è anche una verità più tangibile. Selena e Chris sono stati paparazzati mentre uscivano insieme da un ufficio e il giorno dopo da un ristornate. Al momento, queste sono solo supposizioni ma di certo non mancano le stranezze e considerando che la stessa Selena aveva dichiarato, tempo addietro, una cotta per Chris non sarebbe poi così assurdo.