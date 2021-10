L’attrice racconta a Silvia Toffanin il dolore e le conseguenze psicologiche di avere l’endometriosi all’ultimo stadio.

Ai microfoni di Verissimo, Laura Torrisi parla a cuore aperto con Silvia Toffanin raccontando della sua malattia: l’endometriosi. Questa malattia che attacca l’utero e gli organi affini è davvero molto dolorosa e invalidante e costringe molte donne a sottoporsi a frequenti interventi. L’attrice parla anche delle conseguenze psicologiche che la malattia ha avuto su di lei.

Laura Torrisi tra dolore e depressione: la difficile malattia dell’attrice

“Quando me l’hanno diagnosticata era già in stadio avanzato. È stata dura. Ho vissuto dei momenti brutti, e mi sono ammalata di depressione”, così racconta Laura Torrisi a Silvia Toffanin. L’endometriosi ha causato all’attrice gravi problemi di salute che ha dovuto subire così tante operazioni da non poterne affrontare quasi più. L’invalidante malattia, come lei stessa ha dichiarato, è in uno stadio molto avanzato e questo ha procurato a Laura Torrisi anche problemi sul set: “Quando ero sul set della fiction “L’onore e il rispetto” prendevo fino a sette antidolorifici al giorno. Facevo fatica ad arrivare a fine giornata”. La malattia ha poi anche minato il suo equilibrio psicologico ma l’attrice è riuscita ad uscirne facendosi seguire da una professionista che l’ha aiutata ad uscire dalla depressione.