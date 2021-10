La showgirl pubblica la sua primissima foto con la figlia Fara, nata il 23 settembre, e i fan impazziscono di like e commenti dolci alla neo mamma.

Tanto amore in questo bellissimo selfie, Michela Coppa si ritrae con la figlia Fara nata il 23 settembre dall’amore con l’imprenditore Christian Milia. La felicità della showgirl è alle stelle e i fan apprezzano tantissimo lo scatto regalandole like e dolci commenti a dismisura.

Michela Coppa e il selfie con Fara che fa impazzire il web

“Il suo profumo, un regalo per il mio cuore! Non lo scorderò mai!”, questo il tenero messaggio che Michela Coppa accompagna al primissimo selfie con la sua Fara. Lei sorridente stringe la sua bambina senza mostrare chiaramente il suo volto. La gioia del primo scatto trapela da ogni pixel e il web inonda il post di commenti teneri e dolci per la neo mamma. La piccola ha circa un mese, è nata a fine settembre ed è la prima figlia della showgirl. Sui social la Coppa aveva annunciato la gravidanza ad aprile ma si è sempre mostrata abbastanza riservata. I fan hanno comunque seguito passo dopo passo questa esperienza con Michela anche il giorno del parto finchè l’è stato possibile aggiornare con stories. Ecco il post: