Dopo la puntata, Lulù e Manuel si allontanano di nuovo e la principessa etiope entra in crisi chiedendo consiglio e conforto nelle coinquiline della Casa.

Il rapporto tra Manuel e Lulù nella Casa del GF Vip 6 è sempre stato travagliato, non è ben chiaro quali sono i sentimenti del nuotatore. Dopo la puntata Lulù affronta una nuova crisi e si confida con Katia Ricciarelli per avere un’opinione a riguardo. I due hanno deciso di prendersi una pausa e di stare più lontani per un periodo di tempo.

Lulù disperata per Manuel: lui non è convinto dei suoi sentimenti

Dopo aver detto chiaramente a Lulù che non sono fidanzati, arriva un ulteriore allontanamento tra la principessa etiope e il nuotatore. A questo, Lucrezia non reagisce bene ed entra di nuovo in crisi e decide di confidarsi con Katia Ricciarelli per la sua esperienza di donna adulta che rivolgendosi a Lulù le consiglia: “Ma dove deve andare. Non si muove da qui, quando vuole tornare torna. Tu lascialo libero, perché un uomo che non è libero non sarà mai un uomo soddisfatto”. Nonostante questo suggerimento però, la principessa è notevolmente provata dalla situazione perchè come lei ha ammesso, è innamorata di Manuel mentre lui sembra prendere sempre più le distanze. Come andrà a finire?