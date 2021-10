Charlene di Monaco si sottoporrà ad un nuovo intervento in Sudafrica, l’ultimo assicurano i medici e poi dovrebbe fare ritorno a Monte Carlo.

Ieri 8 ottobre, la principessa Charlene di Monaco si è sottoposta nuovamente ad un’operazione con anestesia totale in Sudafrica. Questo è il terzo e ultimo, assicurano i medici, intervento per aver contratto una grave infezione. Charlene si è recata nella sua terra natale da parecchi mesi ma a causa delle sue condizioni di salute è rimasta bloccata lì. Il web è preoccupato le sua beniamina.

Le condizioni di salute della principessa Charlene di Monaco

La principessa Charlene di Monaco di era recata in Sudafrica lo scorso maggio per delle questione umanitarie, è infatti sempre in prima linea nell’aiutare la sua terra. Proprio durante la sua permanenza però, ha contratto un’infezione importante che coinvolge gola, orecchie e naso. Si operata già 2 volte e ora l’annuncio della 3 volta con anestesia totale. La principessa sembrava stare meglio e ora le sue condizioni di salute sembrano peggiorate all’improvviso. Che l’operazione sia risolutiva non è ancora sicuro. Secondo un comunicato rilasciato dalla sua Fondazione la principessa dovrebbe tornare il mese prossimo a Monte Carlo, se tutto procede bene ma non sono stati rilasciati dettagli sull’operazione in sé.