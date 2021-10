Samy Youssef eliminato dal GF Vip. Intanto Alfonso Signorini annuncia ad Amedeo Goria che forse avrà un figlio dalla fidanzata Vera.

E’ Samy Youssef l’eliminato dell’ottavo appuntamento con lo show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Le prime rivelazioni fuori dalla casa, appena arrivato in studio, sono per Soleil: “Non ho mai stretto con lei, dietro le telecamere è una persona, davanti è un’altra persona”.

Samy era in nomination con Nicola e Amedeo. Le voci davano Amedeo per spacciato; invece – a sorpresa – è rimasto nella casa. Le sorprese non sono finite qui per Amedeo Goria che, sul finale della puntata, ha appreso da Alfonso Signorini la notizia di una possibile gravidanza della fidanzata Vera Miales. Sarà suo il figlio? A lui sembra che i conti non tornino.

Intanto, abbiamo i nomi dei nuovi nominati del GF Vip: Raffaella Fico, Miriana Trevisan e Gianmaria Antinolfi.