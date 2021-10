Francesca Cipriani perde il controllo di fronte al fidanzato: piange e urla per riabbracciarlo.

Francesca Cipriani, showgirl sempre più protagonista del GF Vip, dà spettacolo nella Casa durante la puntata dell’8 ottobre.

Alfonso Signorini nomina Alessandro, da sette giorni nella tenda accanto alla casa e lei, invasata o quasi, inizia a cercarlo ovunque nella casa, gridando il suo nome. La brama è tanta che la Cipriani arriva a scardinare una porta della casa, totalmente fuori controllo.

Alla fine riescono a vedersi, a distanza, attraverso una vetrata, perché le regole anticovid di più non permettono, anche se per lei di Covid non ce n’è. La scena è da soap opera: lui la chiama pulcino, lei bacia la vetrata con occhi spiritati, poi tira i capelli a Giucas Casella e urla il nome del suo amore.

Lui la tranquillizza, incoraggiandola a non mollare perché il suo amore non è in dubbio. Che show sarebbe senza la Cipriani.