Deludente l’esibizione di Alba Parietti a Tale e quale show. La sua Guesch Patti non convince e non emoziona.

Sempre più attesa sul palco del varietà di Rai Uno – per le sue performance e e le sue provocazioni spesso sopra le righe molto più che per il suo talento da imitatrice – Alba Parietti questa sera è Guesch Patti. Personaggio non facile, cantante e ballerina francese che ha raggiunto il successo internazionale negli anni ’80 con il disco d’oro Étienne.

Prova non superata, bisogna dirlo. Impacciata, rigida, stonata, la Parietti manca totalmente il bersaglio. “Madre mia, non so da dove iniziare. Ci vuole un esorcista”, commenta Malgioglio, non così esagerato questa volta.

Non ci siamo con la voce, ma nemmeno con la sensualità che nel video di Étienne è fondamentale. La Patti si esibisce in un vero e proprio striptease, nei limiti dei tempi ovviamente. Puntando sulla sensualità, insomma, la Parietti avrebbe potuto giocarsela meglio e invece è stata “Imparazzante”, come ha detto Panariello, provando a canzonare Malgioglio. Alba Parietti, che prima dell’esibizione aveva detto di voler intepretare una Parietti che imita Guesch Patti che a sua volta imita la Parietti, non solo non ha riportato al pubblico l’essenza provocante e trasformista della Patti, ma ha snaturato anche se stessa, imbrigliando il suo innato sex appeal in un’esibizione goffa.

Da lei ci si aspettava una Patti decisamente più convincente.

Ecco il video del dietro le quinte: https://www.instagram.com/p/CUyGZeJsZm2/