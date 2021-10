Shakira festeggia il giorno dedicato agli animali con un tenerissimo scatto mentre abbraccia il suo cagnolino Teddy, i due sono molto simili in foto e la cantante lo mette simpaticamente in risalto.

Per celebrare il World Animal Day, la cantante Shakira ha pubblicato un tenero scatto con il cagnolino Teddy e il web è impazzito dalla tenerezza. I due sembrano davvero molto simile in foto, hanno la stessa capigliatura. Il detto il cane è uguale al padrone sembra trovare riscontro proprio in questo simpatico scatto della popstar.

Lo scatto di Shakira con il suo cagnolino intenerisce il web

Oggi è un giorno speciale, un evento che celebra gli animali ed è dedicata a loro. Proprio in occasione del World Animal Day, la cantante colombiana ha pubblicato una foto con il suo Teddy mettendo simpaticamente in risalto la somiglianza tra lei e il suo cagnolino. Infatti, i due risultano molto simili nella capigliatura: toni sul marrone per entrambi, dei ricci belli definiti, insomma il detto che il cane assomiglia al proprio padrone è proprio evidente da questo scatto. I due sono inseparabili e Shakira sembra sempre più sensibile e attenta alle tematiche animaliste con particolare attenzione al suo piccolo cagnolino. Ecco il post: