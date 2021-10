Nicola Pisu è stato colto da una brutta sorpresa mentre era intento a mangiare il suo tiramisù, la responsabile dell’incidente è Francesca Cipriani che sembra divertita dall’accaduto.

In questa edizione del Grande Fratello Vip 6 sembrano succederne proprio di tutti i colori. Al centro del gossip questa volta finisce Nicola Pisu e ancora una volta Francesca Cipriani che ne combina un’altra delle sue coinvolgendo anche il coinquilino. L’incidente sembra davvero surreale e il web incredulo, si sbizzarrisce con i commenti ironici sull’accaduto.

Nicola Pisu mangia un dente di Francesca Cipriani per errore

Il momento del dessert nella Casa del GF Vip si è trasformato in un incidente davvero surreale e bizzarro. Sembra che un dente di Francesca Cipriani sia caduto nel tiramisù e che Nicola Pisu fosse lo sfortunato ad esserselo mangiato per errore. Il gieffino appena ha saputo da Francesca l’accaduto, ha sputato immediatamente il dente e lei sembra quasi divertita dall’accaduto. Sembra anche che la Cipriani si sia ripresa il dente per poterlo poi riattaccare. Il brutto incidente però, non è stato molto gradito a Nicola che si è disgustato non poco per l’accaduto. Insomma, Francesca sembra piena di sorprese quale altra cosa combinerà nella Casa? Ne vedremo delle belle.